У 13 израильтян после прививки Pfizer развился временный паралич лица

Израиль 17 января 2021 14:33 (UTC+04:00)
У 13 израильтян после прививки Pfizer развился временный паралич лица

У 13 израильтян после получения первой дозы вакцины Pfizer развился временный паралич лицевого нерва, у 600 человек, получивших вторую дозу этой прививки, отмечались локальный дискомфорт и боли в районе укола. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Times of Israel.

В четверг минздрав страны указал, что из 2 млн вакцинированных первым уколом в Израиле о побочных эффектах сообщили 1 127 человек. Самая серьезная реакция на вакцину Pfizer - паралич Белла, или временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица - отмечалась у 13 вакцинированных, еще три человека сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двух отмечалось затруднение дыхания, а один пациент потерял сознание, указывает газета. В результате Израильская медицинская ассоциация рекомендовала Минздраву страны не прививать второй дозой Pfizer людей, у которых развился паралич Белла после первой прививки, так как на настоящий момент "недостаточно информации по этому поводу". The Times of Israel приводит данные исследования, проведенного на этой неделе медицинским центром "Маккаби", в рамках которого из 600 получивших вторую дозу вакцины 70% сообщили о болезненности в районе места укола, тошноте и повышении температуры в течение 72 часов после прививки.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в субботу вечером, что с 17 января прививку Pfizer могут получать граждане в возрасте от 45 лет. Национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря. Первым в стране был вакцинирован 19 декабря премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным Минздрава Израиля на 17 января, первую дозу прививки Pfizer получили 2 027 835 человек, вторую - 205 579.

Врачи за последние сутки выявили в Израиле 8 013 заразившихся новым коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 541 864. По его данным, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение проходит 82 551 заразившийся, состояние 1 082 из них оценивается как тяжелое, 303 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число летальных исходов с начала пандемии в Израиле достигло 3 943, указали в министерстве.

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