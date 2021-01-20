Правительство Израиля утвердило продление тотального карантина до 31 января

Правительство Израиля единогласно утвердило во вторник продление до конца текущего месяца тотального карантина, введенного 8 января на две недели. Об этом говорится в совместном коммюнике канцелярии премьера и Минздрава еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство решило продлить тотальный карантин на 10 дней, до 31 января 2021 года", - говорится в документе. Государственное израильское радио Kan отмечает, что изначально ограничения должны были быть автоматически сняты 21 января, но рост заболеваемости COVID-19 в последние дни вынудил правительство продлить ограничения.

Врачи в Израиле выявили за 24 часа 10 478 заразившихся новым коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 562 167, за сутки умерли 44 пациента с COVID-19, количество летальных исходов с начала эпидемии в еврейском государстве составило 4 049.

27 декабря в Израиле был введен уже третий за 12 месяцев карантин, который с 8 января был ужесточен до тотального. Израильтянам запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе, также нельзя удаляться более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей.