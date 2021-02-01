Израильский кабмин продлил карантин до 5 февраля

Израиля проголосовало в воскресенье за продление до 5 февраля завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина, который был введен 8 января. Об этом сообщило министерство здравоохранения еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство для обсуждения продления карантина, в ходе которого правительство одобрило продление действующего тотального карантина, в соответствии с существующими подробными правилами, дополнительно на пять дней, до 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) пятницы, 5 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минздрава Израиля.

Отмечается, что правительство вновь соберется для обсуждения дальнейших действий, связанных с пандемией, 3 февраля.