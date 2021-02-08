Израиль стал первой страной мира, где от коронавируса привились более половины жителей

Государство Израиль стало первой страной в мире, где более половины населения привились от коронавируса нового типа. Согласно подсчетам ТАСС, ведущимся на основе официальных данных и информации СМИ, прививку в государстве с населением 8,9 млн получили 5,54 млн израильтян, или 62,42% населения, передает Trend.

Таким образом, Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю занимают ОАЭ (44,79%), на третьей строчке Сейшельские Острова (40,49%).

Отметку в 10% вакцинировавшихся жителей смогли преодолеть также Великобритания вместе с заморскими территориями (18,95%), США (12,84%) и Бахрейн (11,63%).

По количеству сделанных прививок в мире по-прежнему лидируют США с 42 млн вакцинировавшихся. На втором месте идет Китай (31,2 млн привитых). Замыкает тройку Великобритания (12,6 млн).