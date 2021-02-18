Премьер-министр Израиля в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «48 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».

Героем передачи стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Гусман затронул вопросы, связанные с борьбой против COVID-19 в Израиле под руководством правительства Нетаньяху, а также предстоящими парламентскими выборами в стране.

Trend представляет полную видеозапись передачи.