Премьер-министр Израиля в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «48 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».
Героем передачи стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Гусман затронул вопросы, связанные с борьбой против COVID-19 в Израиле под руководством правительства Нетаньяху, а также предстоящими парламентскими выборами в стране.
Trend представляет полную видеозапись передачи.
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