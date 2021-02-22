Экологи заявили о катастрофическом ущербе от разлива мазута на побережье в Израиле

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами почти всего средиземноморского побережья Израиля после мощных штормов на прошлой неделе оценивается как катастрофический, полная реабилитация экосистемы может занять годы. Об этом сообщает в понедельник газета Israel Hayom, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество нефтепродуктов невероятное, почти вся береговая линия Израиля покрыта мазутом", - цитирует издание морского эколога из Управления заповедников и национальных парков еврейского государства Рут Ягель. "Мы не наблюдали такой степени загрязнения в нашем регионе. Могут потребоваться десятилетия для реабилитации побережья, включая все песчаные и каменистые места обитания", - добавила она, отметив, что "долгосрочный ущерб можно будет оценить только через несколько месяцев".

По словам Ягель, первыми пострадали от разлива нефтепродуктов морские улитки, черепахи, моллюски, крабы и водоросли, но "проникновение загрязнения в экосистему может привести к системному ущербу, что означает, что пострадают рыбы, дельфины, акулы и крупные черепахи".

По мнению экспертов, еще рано говорить о том, безопасно ли купаться в воде у израильского побережья Средиземного моря, но власти пока рекомендовали гражданам воздерживаться от посещения пляжей для прогулок, занятий спортом или отдыха в шестнадцати самых загрязненных районах. По данным газеты, министр по охране окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль представит на ближайшем заседании правительства план по очистке пляжей Израиля. Гамлиэль, чьи высказывания цитирует газета, отметила, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов "обойдется в десятки миллионов шекелей ($1 равен 3,22 шекеля)", но у Израиля "есть возможность подать в суд на страховую компанию корабля, ответственного за загрязнение" побережья, и израильские власти "сделают все возможное, чтобы найти виновный в происшествии корабль".

Десятки тонн мазута были выброшены на средиземноморское побережье Израиля во время мощных штормов в середине прошлой недели. В операции по очистке береговой линии приняли участие тысячи добровольцев, несколько из них были госпитализированы после вдыхания ядовитых испарений. По предположениям израильских властей, источником загрязнения стал пострадавший от шторма у израильского побережья корабль. Под подозрением находятся девять судов, которые проходили на удалении в 50 км от берега на прошлой неделе, отмечает Israel Hayom.