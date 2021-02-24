В США заявили, что будут выступать против любых односторонних действий в отношении Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Габи Ашкенази подтвердил, что Вашингтон намерен противостоять любым односторонним действиям, которые могут быть предприняты в отношении еврейского государства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь обратил внимание на то, что США по-прежнему привержены пресечению несправедливых односторонних действий в отношении Израиля на мировой арене", - отмечается в тексте.