Визит гендиректора Pfizer в Израиль перенесен на конец весны

Компания Pfizer объявила об отмене визита генерального директора компании Pfizer Альберта Бурла в Израиль, который должен был состояться на следующей неделе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, новая дата визита будет согласована на конец весны.

В официальном сообщении не указывается причина переноса, однако в последнее время на Бурла оказывалось давление отменить визит в предвыборный период, чтобы не стать частью предвыборной кампании главы правительства Биньямина Нетаньяху.

Следует отметить, что на текущий момент Израиль ведет переговоры о том, чтобы использовать мощности израильской фармацевтической индустрии для производства вакцины от коронавируса. Переговоры ведутся и с Pfizer и с Moderna.

Сегодня для обсуждения сотрудничества в этой сфере в Израиль прибыли канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Мете Фредериксен, объявившие о запуске совместного проекта по производству вакцины.