Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает после подсчета 90% голосов избирателей на состоявшихся 23 марта парламентских выборах в Израиле, но создание устойчивой коалиции и нового правительства по их итогам маловероятно из-за распределения мест в будущем Кнессете (парламенте) 24-го созыва. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После подсчета 90% голосов лагерь сторонников Нетаньяху получает 59 мест, а блок противников Нетаньяху - 56", - указывает радиостанция. По ее подсчетам, на настоящий момент 30 из 120 мест в Кнессете (парламенте) отходят "Ликуд", а ближайшему конкуренту - партии "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида - 18 парламентских кресел, и большой разрыв между ними сохранится и после завершения подсчета всех голосов, что ожидается в пятницу.

Лагерь заявленных сторонников Нетаньяху по предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на утро 25 марта получает под свой контроль 52 парламентских мандата (30 - "Ликуд", 9 - ультрарелигиозная партия ШАС, 7 - еще одна ультрарелигиозная партия "Объединенный иудаизм Торы" и 6 - новая правая партия "Религиозный сионизм"), еще 7 депутатских портфелей в коалицию может принести правая партия "Ямина", лидер которой - бывший министр обороны в предыдущем кабмине Нетаньяху Нафтали Беннет - уже заявил, что определится, кого поддерживать, только после публикации окончательных данных подсчета голосов. Беннет в Кнессете 23-го созыва, автоматически распущенном в декабре 2020 года из-за истечения сроков принятия госбюджета, находился в оппозиции и не входил в 35-е правительство Израиля. В любом случае, 59 мандатов не хватает для формирования устойчивой коалиции, что повышает вероятность проведения в стране пятых выборов осенью 2021 года, отмечает газета Yedioth Ahronoth.

Лагерь оппонентов Нетаньяху, кроме "Еш атид" (18 мандатов), по данным Kan, получает еще 32 кресла в будущем Кнессете. Это 6 мест партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, еще 6 кресел партии "Новая надежда" бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара, 8 мандатов центристов из "Кахоль-Лаван" во главе с действующим министром обороны Бени Ганцем, а также 7 мест левой партии "Авода" и 5 мандатов ультралевой "Мерец". Кроме этого, еще 6 мандатов получают "Объединенный арабский список", и отколовшийся от него блок "Раам" с 5 креслами, но арабские партии ранее никогда не входили в правительственную коалицию в Израиле. Аналитики, опрошенные Kan, отмечают, что объединение такого разнообразного политического спектра в устойчивую коалицию практически невозможно.

По данным ЦИК, на выборах во вторник проголосовали 4,42 млн из 6,58 млн имеющих право голоса граждан, или 67,2%. Итоговая явка оказалась на 3,8 п. п. ниже аналогичного показателя на предыдущих выборах, состоявшихся 2 марта 2020 года. Kan отмечает, что расклад сил в Кнессете вряд ли поменяется кардинально при подсчете остающихся голосов. В соответствии с действующим законодательством 31 марта председатель ЦИК должен передать президенту Реувену Ривлину окончательные данные.