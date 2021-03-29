Более 70% взрослого населения Израиля привито вакциной против коронавируса

По данным минздрава Израиля на 29 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5221482 человек (около 2 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4712877 человек (около 5 тыс. за последние сутки), сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Полностью вакцинированы около 51% населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 56% израильтян, около 78% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 97% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, в категории 80-89 – 94%/90%, 70-79 – 97%/93%, 60-69 – 89%/84%, 50-59 – 87%/80%, 40-49 – 82%/74%, 30-39 – 77%/68%, 20-29 – 72%/62%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/17%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.