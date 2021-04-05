Банк Израиля: возобновились выплаты по 85% ссуд, замороженных в период кризиса

Согласно данным Банка Израиля, по состоянию на конец февраля 2021 года возобновилась выплата 85% ссуд, которые были заморожены в разгар кризиса в 2020 году. Из них 22% ссуд были "разморожены" в январе-декабре 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В абсолютных показателях из 175 миллиардов шекелей ссуд, по которым были остановлены платежи, замороженными остаются ссуды на 27,4 миллиарда шекелей.

70% ссуд (19 миллиардов шекелей), выплаты по которым до сих пор не возобновлены, являются ипотеками.

На конец февраля из ссуд, платежи по которым были приостановлены в период кризиса, замороженными остаются 18% ипотечных ссуд, 13% потребительских кредитов (1,3 млрд шекелей), 11% кредитов малых бизнесов (3,6 млрд шекелей), 12% кредитов средних бизнесов (0,9 млрд шекелей), 21% кредитов крупных бизнесов (2,1 млрд шекелей).