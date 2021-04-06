Израиль продлил до 4 мая тестирование на коронавирус при въезде граждан в страну

Израильская правительственная комиссия по противодействию распространения коронавируса продлила в понедельник до 4 мая действие предписания о прохождении теста на коронавирус при въезде в еврейское государство и за 72 часа до пересечения границы. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом в ходе телефонного голосования продлила действие постановления об обязательном прохождении теста на коронавирус для въезжающих в Израиль, согласно которому необходимо сдать тест на коронавирус за 72 часа до въезда в Израиль, а также по прибытии в Израиль на границе. Распоряжение будет действовать до вторника, 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Высший суд справедливости Израиля признал 17 марта неконституционными и нарушающими права граждан ограничения на въезд израильтян в страну, направленные на недопущение попадания мутаций коронавируса на территорию еврейского государства. Судьи тогда же запретили продлевать действие квоты на въезд в 3 тыс. человек в сутки после истечения срока ограничений 20 марта.

Кабмин Израиля 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января авиасообщение по всем направлениям, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения.