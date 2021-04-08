Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро понизились
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 8 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,394% и составил 3,286 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,660% и составил 3,899 шекеля за €1.
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