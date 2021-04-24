Израиль нанес ответный удар по объектам радикалов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу атаковала военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи, мы только что поразили объекты террористов [движения] ХАМАС в [секторе] Газа, в том числе подземную инфраструктуру и ракетные установки", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.
Ранее израильская армия сообщила еще о трех выпущенных из сектора Газа ракетах, позже количество которых было изменено на пять.
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