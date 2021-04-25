Израильская система ПВО перехватила выпущенную из Газы ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.

Ранее пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов ПВО в Сдероте и ряде районов, граничащих с палестинским анклавом.