Израильская система ПВО перехватила выпущенную из Газы ракету
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Ранее пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов ПВО в Сдероте и ряде районов, граничащих с палестинским анклавом.
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