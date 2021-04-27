Check Point набирает 600 разработчиков

Израильская компания кибербезопасности Check Point намерена в 2021 году расширить штат и набрать 600 новых разработчиков, в первую очередь – в Израиле, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Гиль Швид при публикации финансового отчета за первый квартал 2021 года.

В первые три месяца текущего года компания заработала 507 миллионов долларов (рост на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года, но снижение на 10% по сравнению с предыдущим кварталом).

Уровень оперативной прибыльности компании составил более 40%. Чистая прибыль – 182,9 миллиона долларов или 1,33 доллара на акцию.