Check Point набирает 600 разработчиков
Израильская компания кибербезопасности Check Point намерена в 2021 году расширить штат и набрать 600 новых разработчиков, в первую очередь – в Израиле, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Гиль Швид при публикации финансового отчета за первый квартал 2021 года.
В первые три месяца текущего года компания заработала 507 миллионов долларов (рост на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года, но снижение на 10% по сравнению с предыдущим кварталом).
Уровень оперативной прибыльности компании составил более 40%. Чистая прибыль – 182,9 миллиона долларов или 1,33 доллара на акцию.
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