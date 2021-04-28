Минздрав Израиля рекомендовал отложить на месяц программу по визитам туристических групп

Министерство здравоохранения Израиля призвало отложить по меньшей мере на месяц до конца июня начало реализации пилотного проекта Минтуризма страны по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете развития ситуации с заболеваемостью в мире и открытия новых мутаций [коронавируса] Минздрав рекомендует отложить пилотный проект въездного туризма на месяц до конца июня", - говорится в сообщении. Министерство также предложило кабмину Израиля план, в соответствии с которым страны мира поделят на две группы по степени угрозы новых вариаций коронавируса, добавили в пресс-службе. Для государств с повышенной опасностью правила въезда и выезда предлагается резко ужесточить, израильтянам запретят их посещать за исключением особых случаев, а для прилетающих из этих стран будет обязателен карантин в изоляции даже в случае, если они привиты или переболели COVID-19. По данным государственного израильского радио Kan, речь на первом этапе идет о включении в группу опасных семи стран - Индии, Украины, Эфиопии, Бразилии, Южной Африки, Мексики и Турции.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступаяна заседании кабмина, отметил, что "Израиль стал примером выхода из кризиса коронавируса для всего мира". "Мы должны гарантировать, чтобы наши достижения не были перечеркнуты появлением новых смертоносных мутаций. Поэтому в настоящее время мы оцениваем необходимые шаги по остановке въезда из стран, в которых эти мутации распространяются", - распространила высказывания премьера его канцелярия. Нетаньяху добавил, что израильское правительство "сделает все, чтобы этого [распространения мутаций коронавируса в Израиле] не допустить, и очень скоро примет соответствующие решения".

Нетаньяху отметил, что "одна из стран, где сейчас свирепствует пандемия, это дружественная [Израилю] Индия". "Я поручил Совету национальной безопасности [Израиля] оказать [Индии] необходимую помощь. Я надеюсь, что будут приложены международные усилия, в которых Израиль готов быть полноправным партнером, чтобы остановить эту трагедию", - добавил глава израильского кабмина.