Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon
Германия заблокировала на текущей неделе инициативу руководства Европейской комиссии по закрытию Израилю, Швейцарии и Великобритании доступа к квантовым и космическим исследованиям в рамках европейской научно-исследовательской программы Horizon, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Предложение о закрытии доступа к этим темам странам, не являющимся членами Евросоюза, объяснялось их стратегической важностью для блока.
Правительство Германии подчеркнуло, что добавленный в прошлом году механизм, позволяющий Еврокомиссии исключать страны из определенных исследований, должен использоваться только в исключительных случаях. Эта позиция была поддержана университетскими группами Германии, Франции и Великобритании.
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Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon
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