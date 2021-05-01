На нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе начался пожар
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в пятницу вечером в городе Хайфа на севере Израиля. Об этом в субботу сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на министерство охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, возгорание на заводе произошло в результате повреждения труб. Пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать пламя.
Сообщается, что завод приостановил работу. Данные о пострадавших не приводятся.
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