На нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе начался пожар

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в пятницу вечером в городе Хайфа на севере Израиля. Об этом в субботу сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на министерство охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, возгорание на заводе произошло в результате повреждения труб. Пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать пламя.

Сообщается, что завод приостановил работу. Данные о пострадавших не приводятся.