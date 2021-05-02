Среди жертв трагедии на горе Мерон в Израиле, пятеро дети до 14-ти лет
Среди погибших в результате давки на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля, пятеро являлись детьми в возрасте от девяти до 14 лет.
Об этом, как передает Trend, сообщило министерство здравоохранения страны.
В заявлении министерства говорится, что на данный момент установлены личности 42 из 45 погибших в результате трагедии. Процесс опознания жертв был возобновлен в субботу вечером после того, как был остановлен в пятницу днем по религиозным причинам.
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