В Израиле начали специальное расследование трагедии на горе Мерон

Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман заявил в понедельник, что начинает специальное расследование обстоятельств, приведших к катастрофе на горе Мерон, где в ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли 45 человек. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о трагедии, которую можно было предотвратить. Мы начинаем расследование всех обстоятельств, которые привели к этой трагедии, чтобы понять, каким образом ее можно было предотвратить", - цитирует высказывания Энгельмана радиостанция. "Будет проведена проверка в отношении действий всех сторон, включая работу правоохранителей в экстремальной ситуации", - добавил госконтролер, в чьи обязанности в Израиле входит надзор за деятельностью органов исполнительной власти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля во время посещения места трагедии пообещал провести "тщательное, серьезное и глубокое расследование" инцидента, чтобы "гарантировать, что такая катастрофа не повторится". Он добавил, что полиция провела оперативную спасательную операцию, благодаря чему "удалось предотвратить куда более серьезную трагедию".