Коронавирус в Израиле: Около 1200 зараженных, за сутки ни один больной COVID-19 не умер

Утром в среду, 5 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838739 заразившихся (+75 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1212 человек (-47).

831158 (+122) выздоровели после коронавируса.

6369 (0) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 39471 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

160 (-1) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 90 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 (-2) из них в критическом состоянии, 55 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,79.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.