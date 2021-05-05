Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились

Израиль 5 мая 2021 16:50 (UTC+04:00)
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 5 мая, валютные торги завершились повышением курсов доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,400% и составил 3,265 шекеля за $1. Курс евро – на 0,474% и составил 3,924 шекеля за €1.

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