Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 5 мая, валютные торги завершились повышением курсов доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,400% и составил 3,265 шекеля за $1. Курс евро – на 0,474% и составил 3,924 шекеля за €1.