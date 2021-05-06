Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 6 мая, валютные торги завершились понижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,123% и составил 3,261 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,173% и составил 3,931 шекеля за €1.
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