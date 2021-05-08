В субботу, 8 мая, Армия обороны Израиля и полиция провели совместную оценку ситуации в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На встрече присутствовали координатор действий ЦАХАЛа на территориях, командующие ВМС и ВВС, представители полиции и Общей службы безопасности. Особое внимание было уделено ситуации в Иерусалиме: квартале Шейх Джарах и районе Храмовой горе.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави распорядился усилить меры безопасности и повысить готовность к возможной эскалации напряженности.