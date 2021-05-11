В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 20 палестинцев
По меньшей менее 20 палестинцев, среди которых девять детей, погибли, 65 получили ранения в понедельник вечером в результате израильских ударов по сектору Газа.
Об этом сообщил Минздрав прибрежного анклава, чье заявление приводит палестинское информационное агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна. Налеты стали ответом еврейского государства на пуски ракет из сектора. По данным армии Израиля, было выпущено не менее 45 ракет.
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