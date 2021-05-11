Одна из палестинских ракет попала в Израиле в автобус
Ракета, запущенная во вторник палестинскими радикалами в сторону Тель-Авива, попала в автобус. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на TAСС.
"Одна из сотен ракет, которые были запущены из [сектора] Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, попала в рейсовый автобус", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter армии.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
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