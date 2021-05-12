В Израиле намерены расширять военную операцию, пока не уничтожат все тоннели радикалов
Армия обороны Израиля намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов. Об этом заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]", - цитирует его армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
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