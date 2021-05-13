В Израиле заявили, что избежали многочисленных жертв благодаря ПВО "Железный купол"

Десятки человек пострадали в результате ночных обстрелов Израиля из сектора Газа, но от многочисленных жертв спасла система ПВО "Железный купол". Об этом ТАСС сообщил в четверг официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, передает Trend.

"Ночью продолжились и продолжаются обстрелы из сектора Газа. На данный момент у нас десятки раненых, есть погибшие, но их число небольшое. Великолепно работают батареи ПВО "Железный купол". Из тысячи ракет, которые за последние дни были выпущены по Израилю, системы сбили 900", - сказал он. По оценке Зингермана, "это огромная цифра, и если бы не работа "Железного купола", число жертв в Израиле было бы намного больше".

"Вчера было попадание в многоэтажный дом в городе Сдерот. К сожалению, погиб маленький мальчик шести лет. Его мама тяжело ранена. Ночью были обстрелы и в центре страны. Произошло прямое попадание в многоэтажный дом в Петах-Тикве. Пятеро человек получили ранения. Они доставлены в больницу", - рассказал представитель полиции.

Он добавил, что власти делают все необходимое для защиты и оповещения населения об опасности обстрелов. Работают телефонные горячие линии. Сама же полиция действует круглосуточно в тесном взаимодействии с армией и населением.