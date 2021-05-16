Израильский истребитель нанес удар по дому командующего одним из батальонов ХАМАС

Израиль в субботу нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Истребитель нанес удар по дому командира батальона "Аль-Фаркаин" террористической организации ХАМАС Халеда Манамары", - говорится в заявлении военных.

"В настоящий момент Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в секторе Газа", - добавили военные.