Министр обороны Израиля встретился с зампомощника госсекретаря США
Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амром, который прибыл в регион для содействия перемирию между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, не указывая других деталей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
14 мая вечером посольство США в Израиле сообщило, что Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы "подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону". В среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте перед журналистами, заявил, что Амр отправляется в регион для проведения консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами.
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