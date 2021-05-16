Военно-политический кабинет Израиля не обсуждал перемирие в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа не входило в повестку дня состоявшегося в воскресенье и длившегося четыре часа заседания узкого военно-политического кабинета Израиля. Об этом сообщил представитель политической системы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет не обсуждал прекращение огня, такого предложения нет", - сказал он.