Военно-политический кабинет Израиля не обсуждал перемирие в секторе Газа
Прекращение огня в секторе Газа не входило в повестку дня состоявшегося в воскресенье и длившегося четыре часа заседания узкого военно-политического кабинета Израиля. Об этом сообщил представитель политической системы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Кабинет не обсуждал прекращение огня, такого предложения нет", - сказал он.
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