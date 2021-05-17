ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам командиров ХАМАС
Боевая авиация израильской армии в ночь с воскресенья на понедельник нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье в Twitter израильских ВВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.
Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.
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