Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник рано утром на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - проинформировали военные.

Они также уточнили, что сигналы тревоги сработали в кибуце Нахаль-Оз, расположенном близ границы с прибрежным анклавом.