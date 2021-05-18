Армия Израиля сообщила о 270 ракетах, выпущенных за 12 часов из Газы

Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 08:00 (GMT+4) 18 мая выпустили по городам Израиля 270 ракет, еще 45 снарядов разорвались на территории самого палестинского анклава, не перелетев границу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 19:00 (20:00 GMT+4) с 07:00 (08:00 GMT+4) было зафиксировано 270 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 45 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 90% ракет", - говорится в заявлении военных.