Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала конфликта
Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала вооруженного конфликта, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Отмечается, что не менее 540 из них упали внутри анклава.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
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