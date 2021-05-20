Голосование СБ ООН по проекту резолюции по Палестине и Израилю может пройти на этой неделе
Французский проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю может быть вынесен на голосование в Совбезе через сутки. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации, передает Trend.
"До шести вечера завтрашнего дня (01:00, 21 мая) проект будет на рассмотрении для комментариев, после этого он может быть вынесен на голосование", - отметил собеседник агентства.
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