Голосование СБ ООН по проекту резолюции по Палестине и Израилю может пройти на этой неделе

Французский проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю может быть вынесен на голосование в Совбезе через сутки. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации, передает Trend.

"До шести вечера завтрашнего дня (01:00, 21 мая) проект будет на рассмотрении для комментариев, после этого он может быть вынесен на голосование", - отметил собеседник агентства.