Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 55 зараженных

Утром в четверг, 20 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839259 заразившихся (+55 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 588 (-17) человек.

6395 (+0) заболевших COVID-19 умерли.

832276 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 35390 тестов. Положительных результатов 0,2%.

112 (+0) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 62 (+2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 41 (+0) из них в критическом состоянии, 40 (+0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,7.