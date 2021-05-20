Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 20 мая, валютные торги завершились сохранением неизменным курса доллара и понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара составил 3,264 шекеля за $1. Курс евро понизился на 0,118% и составил 3,980 шекеля за €1.