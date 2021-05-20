Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня

Кабинет безопасности Израиля в четверг вечером собрался на заседание для рассмотрения вопроса об одностороннем прекращении огня в противостоянии с боевиками из сектора Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило израильское государственное радио Kan.

По его информации, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу в пятницу.