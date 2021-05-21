Израиль намерен продолжить военное сотрудничество с США для продвижения мира в регионе

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел телефонную беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе разговора он подчеркнул готовность израильского руководства продолжать тесное сотрудничество и координацию с американскими властями для установления стабильности в регионе.

"Военное руководство [Израиля] продолжит тесное сотрудничество и всестороннюю координацию с Пентагоном и администрацией США для установления стабильности в регионе", - написал Ганц в ночь на пятницу в Twitter.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 03:00 (GMT+4) 21 мая.