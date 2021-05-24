Государственный секретарь США прибудет в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 25 мая прибудет в Израиль в рамках усилий США по укреплению перемирия с палестинцами. Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Ранее сообщалось, что он прибудет 26 мая, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В программе визита встречи с представителями израильского руководства, а также посещение Рамаллы и переговоры с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Будет обсуждаться, в том числе, и оказание сектору Газы экономической и гуманитарной помощи.

Также предполагается, что госсекретарь посетит Египет и Иорданию. Египет сыграл ключевую роль в достижении соглашения о прекращении огня, король Иордании является хранителем мусульманских святынь Иерусалима.

Отметим, что Блинкен прибудет в регион впервые после вступления в должность главы внешнеполитического ведомства США.