Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 24 мая, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,123% и составил 3,259 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,030% и составил 3,980 шекеля за €1.