Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли
Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 24 мая, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара вырос на 0,123% и составил 3,259 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,030% и составил 3,980 шекеля за €1.
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