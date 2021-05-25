В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. В аэропорту Бен Гурион главу внешнеполитического ведомства США встречал его израильский коллега Габи Ашкенази, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИД.