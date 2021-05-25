Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 38 новых зараженных, двое больных COVID-19 умерли

Утром во вторник, 25 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839374 заразившихся (+38 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 513 (+13) человек.

6406 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

832455 (+23) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 19535 тестов. Положительных результатов 0,1%.

100 (-3 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 55 (-4) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 42 (0) из них в критическом состоянии, 40 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,01.

Остается "желтым" один населенный пункт – деревня Масаудин аль-Азазма. Все остальные населенные пункты имеют статус "зеленых".