Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 20 новых зараженных

Утром в среду, 26 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839392 заразившихся (+18 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 432 (-81) человек.

6406 (0) заболевших COVID-19 умерли.

832554 (+99) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 30184 тестов. Положительных результатов <0,1%.

101 (+1 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 52 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 39 (-3) из них в критическом состоянии, 37 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,01.

Остается "желтым" один населенный пункт – деревня Масаудин аль-Азазма. Все остальные населенные пункты имеют статус "зеленых".