Банк Израиля: Операции с криптовалютами для частных лиц будут урегулированы до конца года

Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан сообщил в ответ на запрос портала ynet, что на текущий момент ведется работа по урегулированию операций с криптовалютами, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По словам Авидана, аспекты снятия и получения средств частными клиентами в рамках операций с криптовалютами будут урегулированы до конца 2021 года.

Урегулирование тех же аспектов для коммерческих структур займет больше времени.