Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 20 новых зараженных

Утром в четверг, 27 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839416 заразившихся (+24 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 428 (-4) человек.

6406 (0) заболевших COVID-19 умерли.

832582 (+28) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 28735 тестов. Положительных результатов <0,1%.

99 (-2 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 50 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 37 (-2) из них в критическом состоянии, 35 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,81.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".