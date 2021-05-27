В Израиле открываются кинотеатры

В четверг, 27 мая, в Израиле открываются крупные сети кинотеатров, которые больше года были закрыты в связи с эпидемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В настоящий момент кинотеатры будут работать по "зеленому стандарту" - то есть, для переболевших и привитых, а также для тех, кто может предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. Это значит, что кинотеатры смогут посещать в том числе дети.

Однако 1 июня "зеленый стандарт" будет отменен повсеместно, и кинотеатры, как и все остальные в Израиле, перейдут на работу по "филетовому стандарту" - будет отменено ограничение на число зрителей, однако в зале останется обязательным ношение маски.

В кинотеатрах также разрешат продавать попкорн и другие продукты.

В списке фильмов, которые можно увидеть на большом экране, как лауреаты последней премии "Оскар" ("Земля кочевников", "Душа"), так и первый голливудский постпандемический блокбастер "Довод" и другие кассовые фильмы.