Румыния объявила, что откроет границы для израильтян с 1 июня

Правительство Румынии объявило, что с 1 июня разрешит въезд в страну гражданам Израиля, предъявляющим свидетельство вакцинированного или выздоровевшего, действительное на срок не менее 90 дней, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Также будут пускать в страну израильтян, предъявляющих отрицательный тест на коронавирус.